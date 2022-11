Ai nostri microfoni Sonia Russo, moglie di Corrado Lazzara, deceduto per ischemia cerebrale a soli 42 anni a Longi. Gaetano Alessandro, presidente dell’associazione “Donare è vita – onlus” aveva ricevuto il suo cuore.

Che ricordo ha di Gaetano Alessandro?

“Ho un ricordo di una persona molto speciale. Si spendeva per tutti e voleva dare aiuto proprio a tutti. Un uragano con un grande cuore. Abbiamo fatto tanto insieme per promuovere la donazione degli organi”.

Una persona che si è sempre spesa in questo genere di iniziative.

“Voleva la presenza di tutti alle nostre iniziative. Dalle autorità ai suoi amici. Ogni volta da Messina partivano almeno cinque o sei autovetture insieme a lui”.

La storia di tuo marito e la donazione del suo cuore a Gaetano è conosciuta a Longi, vostro paese di origine. Come vive il centro montano questo particolare momento?

“A Longi ancora non ho avuto il coraggio di andarci. Sono molto dispiaciuti ed ho ricevuto tantissime telefonate. Una vicinanza toccante e ringrazio tutti per questo”.

Come ha conosciuto Gaetano Alessandro dopo il trapianto di cuore?

“Ho conosciuto Gaetano Alessandro il giorno dopo che aveva ricevuto il cuore di mio marito. Avevamo un legame fortissimo perché lui è partito in quarta perché aveva voglia di conoscerci. Sembrava quasi che il suo cuore tirasse verso di noi. Sono ancora oggi senza parole per quello che è successo perché abbiamo trascorso momenti bellissimi ed il cuore di Corrado ha smesso per sempre di battere con la morte di Gaetano”.

Intanto anche il Comune di Longi ha voluto esprimere il proprio cordoglio per la scomparsa di Gaetano Alessandro:

“Con tristezza apprendiamo la notizia della scomparsa improvvisa di Gaetano Alessandro, presidente dell’associazione “Donare è vita – onlus” e consulente per la donazione degli organi per la Regione Siciliana. Gaetano nel 2014 aveva ricevuto in dono il cuore dal nostro compianto Corrado Lazzara, scomparso prematuramente a soli 42 anni.

Una tragedia dalla quale nacque una nuova storia di vita, l’ultimo regalo di Corrado, persona da sempre impegnata nel sociale e consapevole donatore volontario dell’Aido che con il suo gesto diede la possibilità di vivere a quattro persone, tra le quali Gaetano, che oggi purtroppo ci lascia. Da subito Gaetano si dedicò a promuovere la cultura della donazione, anche con la collaborazione della famiglia di Corrado, alla sensibilizzazione dell’utenza nell’adesione alla donazione degli organi e, infine, al supporto in favore delle famiglie dei donatori e dei riceventi.

Oggi si ritroveranno insieme, Corrado e Gaetano, uniti da una bellissima storia di generosità e solidarietà verso gli altri. Grazie dalla comunità longese per il vostro Esempio”.