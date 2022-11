Mirto – Nel match tra Mirto e Pro Tonnarella, valido per la quinta giornata del Campionato di Terza Categoria e disputatosi Sabato 27 Novembre, a vincere è stato il fair play con il portiere della squadra mirtese Ivan Presti, che nel finale di partita ha riportato un grave infortunio ed è stato subito soccorso da un membro dello staff ospite.

L’estremo difensore del Mirto ha ringraziato via social chi lo ha soccorso, dopo l’infortunio, affermando: “Salve sono il portiere del Mirto, ci tenevo a ringraziare il ragazzo che mi ha soccorso nel finale di partita, di cui non conosco il nome, è stato un vero Signore. Grazie e ci vediamo al ritorno. Buon proseguimento di Campionato“.

Lo scambio di ringraziamenti ha coinvolto anche il membro dello staff del Pro Tonnarella (per la cronaca l’incontro si è concluso sul risultato di 1-0 per gli ospiti), il quale ha messo in evidenza che il gesto nel soccorrere il portiere a bordo campo è stato un dovere puramente umano e spontaneo, che va aldilà dei falli di gioco, siano essi intenzionali o involontari. “Non si sono rivalità in campo, – sottolinea il soccorritore – antipatie o altre motivazioni, c’è solo umanità quando accadono degli infortuni. Ti ho visto molto dolorante e per dovere sportivo ti sono venuto in soccorso. Si tratta di un dovere umano, non esistono rivalità in questi momenti di gioco, solo doveri. Penso che l’avrebbe fatto chiunque al mio posto, ti ringrazio per il pensiero avuto nei miei confronti, spero tu possa riprenderti al più presto e di rivederti nella partita di ritorno”.