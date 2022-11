Roccavaldina – Buone nuove per la piccola frazione di Cardà a Roccavaldina. Sono stati infatti consegnati i lavori per la ristrutturazione totale dell’ex edificio scolastico e del campetto di calcetto adiacente all’edificio.

A darne notizia il Sindaco di Roccavaldina Salvatore Visalli, che si dice pienamente soddisfatto per questo importante inizio di lavori, in quanto si tratta del primo significativo intervento portato avanti in questa piccola frazione. In particolare i lavori sono stati affidati alla ditta “Alberti Costruzioni” di Messina. Si tratta di un finanziamento di circa 690.000 euro avuto dalla Presidenza del Consiglio del Ministri, dipartimento Pari Opportunità. L’ex edificio scolastico verrà ristrutturato e inoltre verranno effettuati dei lavori di efficentamento energetico. Verrà adibito a centro di aggregazione sociale.

“L’ex scuola di Cardà -ha dichiarato il Sindaco- diventerà un campo di aggregazione e il campetto annesso, in disuso, verrà completamente ristrutturato. Ci tengo a precisare che queste opere resteranno completamente a disposizione degli abitanti della frazione. Sia il campetto che la scuola, che diventerà appunto centro di aggregazione, saranno a disposizione dei ragazzi e di tutti gli abitanti. Potranno essere fruiti liberamente e verranno utulizzati come centro di aggregazione sociale per la frazione. Sono soddisfatto perché dopo tantissimi anni anche la frazione di Cardà è interessata da un intervento importante anche da un punto di vista economico. L’Amministrazione sta lavorando in tal senso. ”