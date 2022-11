Monforte San Giorgio – Qualche settimana fa avevamo parlato della nascita di un comitato spontaneo di cittadini ‘Per lo svincolo autostradale di Monforte San Giorgio’. Adesso il comitato, il cui portavoce è Emanuele Crimaldi, sta muovendo i primi passi per portare a casa gli obiettivi prefissi. Notizia di oggi è quella di un incontro tra una delegazione del comitato e i vertici CAS.

In particolare alcuni componenti di questa “associazione” hanno incontrato l’ing. Salvatore Minaldi, direttore generale del Consorzio per le Autostrade Siciliane (Cas) ed i suoi tecnici.

Ora che è finalmente nato il governo regionale, i cittadini del comitato, insieme al sindaco di Monforte San Giorgio, Giuseppe Cannistrà, che ha dato la disponibilità a collaborare con il comitato fin dal primo giorno, inviteranno i sindaci del comprensorio ad un confronto pubblico per fare il punto della situazione.

“Lo svincolo di Monforte San Giorgio – dichiara Emanuele Crimaldi, portavoce del comitato – nel 2016 era quello in fase più avanzata rispetto agli altri svincoli da realizzarsi nel territorio messinesi, in particolare rispetto ad Alì e Santa Teresa di Riva. Oggi l’unico che per precisa scelta della Città Metropilitana è stato definanziato e lasciato indietro. Noi chiederemo a tutta la classe politica di non permettere lo scippo di un’opera fondamentale per la zona tirrenica messinese. Sicuramente noi non permetteremo che ciò passi sotto silenzio.”