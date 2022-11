Un 22enne è stato arrestato poiché ritenuto l’omicida di Marcello Tortorici, 51 anni, al culmine di una rissa verificatasi a Caltanissetta nel fine settimana, pare a seguito di apprezzamenti pesanti a una ragazza.

Con lui arrestati anche i quattro protagonisti della violenta lite di venerdì sera. Sarebbero state le immagini di una telecamera a riprendere alcuni momenti dell’accoltellamento di via San Domenico, in pieno centro storico. E così i Carabinieri sarebbero riusciti a valutare chi ha colpito con un fendente alla gola la vittima. Il presunto omicida è il 22enne Kevin Fiore che adesso deve rispondere di omicidio premeditato aggravato dai futili motivi e in custodia cautelare in carcere. I Carabinieri hanno anche rinvenuto vestiti sporchi di sangue e ascoltato alcuni presenti.

Gli altri indagati

Anche gli altri quattro protagonisti della rissa sono stati individuati attraverso telecamere e testimonianze. Si tratta di Massimo Tortorici, 45 anni, fratello della vittima; Roberto Millaci, 50 anni; Michele Fiore, 30 anni e Salvatore Fiore, 53 anni, rispettivamente fratello e padre del presunto omicida. Il gip del tribunale di Caltanissetta ha convalidato l’arresto e disposto la custodia in carcere per Kevin Fiore e per i quattro indagati per rissa aggravata. Sono ancora ricoverati all’Ospedale Sant’Elia di Caltanissetta Massimo Tortorici, ferito al torace e Roberto Millaci, ferito a una gamba. Oggi l’autopsia sul corpo di Marcello Tortorici.