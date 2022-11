Sei anni e otto mesi di reclusione, interdizione perpetua dai pubblici uffici, interdizione legale per la durata della pena. E’ la condanna per una donna che avrebbe lasciato il figlio, gravemente disabile, poi morto da solo nel suo letto. Il reato contestato è abbandono pluriaggravato di incapace.

La sentenza, in abbreviato, è stata emessa dal Gip di Caltagirone. Il ragazzo sarebbe morto per ipertermia, per la prolungata esposizione al calore. E’ successo nel Ferragosto 2021, a Grammichele. Il corpo del ragazzo, “affetto da tetraparesi spastico-distonica e disabilità intellettiva grave”, fu trovato ancora nel letto dai soccorritori chiamati dalla stessa madre. Ma il figlio era già morto da diverse ore. La donna si trova in carcere.

Nel corso dell’interrogatorio, la donna ha da subito sostenuto che il figlio sarebbe morto nel sonno, aggiungendo che non lo aveva mai abbandonato. Il PM aveva chiesto 8 anni di reclusione. Il legale della donna aveva chiesto l’assoluzione perché il fatto non sussiste o non costituisce reato o in subordine la derubricazione in omicidio colposo.

La donna dovrà anche risarcire la parte civile.