La Corte d’Appello di Messina presidente Sicuro, a latere De Rose e Lino, ha disposto il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione per due imputati condannati in primo grado a febbraio scorso nel processo “Camelot”, sugli appalti pubblici a Sant’Agata Militello.

La prescrizione riguarda l’imputazione a carico dell’ingegnere Giuseppe Contiguglia, ex capo dell’ufficio tecnico comunale di Sant’Agata Militello, che era stato condannato dal Tribunale di Patti a quattro anni di reclusione come organizzatore dell’associazione a delinquere contestata dall’accusa, e per il geometra Francesco Spitaleri, che rispondeva di calunnia nell’interrogatorio di garanzia ed era stato condannato a due anni.

La Corte ha indicato in 90 giorni il termine di deposito delle motivazioni per cui, una volta acquisite, i legali delle difese, avvocato Massimiliano Fabio per Contiguglia ed Alessandro Pruiti per Spitaleri, valuteranno l’eventuale ricorso in Cassazione, avendo sollecitato in appello l’assoluzione o l’accertamento della prescrizione già in primo grado.

La prescrizione era stata accertata con la stessa sentenza di primo grado per altri quattro imputati, ritenuti partecipi dell’associazione, mentre il sindaco Bruno Mancuso era stato assolto a febbraio per non aver commesso il fatto dall’accusa di esserne il promotore.

A ottobre 2021 erano usciti dal processo altri 10 imputati le cui contestazioni furono stralciate e dichiarate già prescritte, per fatti riferiti al periodo tra il 2011 e il 2013.