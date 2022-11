Frazzanò – Il Sindaco di Frazzanò Gino Di Pane ha disposto, con l’Ordinanza n. 28 del 28 Novembre 2022, la chiusura degli uffici comunali perla giornata di oggi, a causa di necessari interventi alla rete elettrica.

Gli uffici comunali (nella foto la Sala Consiliare, dove si riunisce il Consiglio Comunale frazzanese) rimarranno privi della fornitura di energia elettrica, necessaria per i servizi essenziali e per il corretto funzionamento del computer, e dunque si rende opportuna la chiusura, per l’impossibilità di svolgere la regolare attività lavorativa e per garantire il corretto esercizio delle mansioni.

L’Ordinanza di chiusura dovrà essere comunicata a tutti i dipendenti, per la sua osservanza, pubblicata all’Albo pretorio online dell’ente comunale frazzanese e trasmessa alle Stazioni dei Carabinieri di Longi e di Mirto.