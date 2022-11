Capri Leone – Il Consiglio Comunale di Capri Leone, riunitosi ieri sera in Sessione ordinaria, ha attuato una variazione al Bilancio di previsione finanziario 2022/2024 con 9 voti favorevoli e 2 contrari.

Il civico concesso aveva approvato il DUP e il Bilancio triennale 2022/2024 lo scorso 30 Maggio e le variazioni di Bilancio hanno come termine ultimo di attuazione il 30 Novembre di ogni anno; la variazione riguarda due modifiche di 94.492,29 euro (come rata annuale del Piano di riequilibrio finanziario, con pagamenti fino al 2026) e di 100.000 euro, per il pagamento

La proposta della variazione è stata illustrata dalla Dott.ssa Giuseppina Mangano, Responsabile dell’Area Finanziaria, la quale ha messo in evidenza che viene rispettato il pareggio di Bilancio sia di competenza che di cassa. I Consiglieri di minoranza Giorgio Caputo e Marika Sapone hanno annunciato il loro voto contrario all’argomento, sottolineando a loro avviso delle criticità riguardo al Fondo contenzioso (i due componenti del gruppo di minoranza avevano proposto anche di rinviare questo punto, per avere una visione più lungimirante del Fondo contenzioso, riguardante le controversie, e riformularlo meglio). Invece gli altri 2 componenti della minoranza Giuseppe Musarra e Stefania Munastra, viste le scadenze, hanno ritenuto opportuna la presentazione di questo argomento e hanno espresso una dichiarazione di voto favorevole alla proposta della variazione di Bilancio.

E’ intervenuta a proposito anche il Sindaco Bernadette Grasso, che ha spiegato come ci siano dei contenziosi in corso, e che l’Amministrazione ha presentato la variazione di Bilancio senza violare nessuna regola di contabilità e che gli accantonamenti siano da valutare, nel limite massimo, del 50%.

Il Consiglio Comunale caprileonese ha poi espresso sostegno e adesione alle iniziative della Coldiretti contro il cibo sintetico. La proposta in questione riguarda i cibi chimici prodotti da bioreattori, che secondo la Coldiretti possono degradare l’ambiente, limitare la libertà degli agricoltori, non tutelare la salute, non presentare ideali di giustizia sociale. La Coldiretti a riguardo ha portato avanti una petizione contro il cibo sintetico e sono state presentate diverse iniziative di sensibilizzazione. Il Consigliere di maggioranza Salvatore Liprino ha mostrato il suo appoggio al punto all’ordine del giorno, facendo notare che il settore agroalimentare rappresenta in Italia il 15% del PIL e che la proposta cerca di salvaguardare l’agricoltura e la produzione italiana, in attesa di ricerche da compiersi nell’ambito del cibo sintetico (ricerche e verifiche chieste anche dal Ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida).