San Pier Niceto – Tiene ancora banco la questione della strada IRSAP. Il Sindaco di San Pier Niceto Domenico Nastasi oggi ha effettuato un nuovo sopralluogo per accertarsi delle condizioni dopo l’ennesimo fine settimana di pioggia.

Il Sindaco Nastasi si è oggi recato nuovamente sul luogo. Il suo è stato un sopralluogo che comunque è diventato anche un appello affinché i riflettori sul quel tratto stradale rimangano accesi.

La chiusura della strada era stata disposta la scorsa settimana a seguito delle violente piogge che avevano deturpato e non poco il manto stradale. In quell’occasione il Sindaco aveva immediatamente provveduto ad emanare un’ordinanza disponendo la chiusura dell’arteria in direzione Messina. Contemporaneamente si è aperta una finestra di dialogo con il comune di Monforte San Giorgio per predisporre la chiusura della strada anche nella direzione opposta. Quest’ultimo provvedimento doveva essere preso oggi, ma probabilmente slitterà a domani.

Già qualche settimana fa il Sindaco di San Pier Niceto Nastasi era entrato nel merito delle condizioni del manto stradale. Proprio per questo motivo aveva scritto una missiva chiedendo l’accesso agli atti per i lavori sulla strada IRSAP. Secondo Nastasi infatti l’intervento di risistemazione del manto stradale che ha riguardato prevalentemente il tratto ricadente nei comuni di San Pier Niceto e Monforte, doveva essere steso anche a quello sanpietrese che, a suo dire, si trova in condizioni forse anche peggiori.

“Ho provveduto a chiudere il tratto di strada che ricade nel mio comune, -ha dichiarato Nastasi- ma per chiudere anche nel senso opposto di marcia ho bisogno della collaborazione del comune di Monforte San Giorgio. Collaborazione che ho avuto, ho sentito il Sindaco Cannistrà che mi ha assicurato di essere a completa disposizione per risolvere la questione. Sono già in contatto anche con l’ufficio tecnico del Comune monfortese.”

La priorità del Sindaco di San Pier Niceto è salvaguardare l’incolumità dei suoi concittadini e di tutti coloro che transitano da questa trafficatissima arteria.