Una borsa di studio intitolata alla memoria di Salvatore Leggio. Un uomo che adorava i giovani e che non esitava ad andare loro incontro per aiutarli. E così i figli Tindaro e Domenico, che gestiscono la Leggio Impianti, nel quinto anniversario della morte dell’adorato padre, hanno deciso di dedicargli questo evento.

Si tratta di una borsa di studio consistente in un assegno da 250 euro a studente. Un pensiero nobile, un bel gesto per far rivivere l’animo nobile di una bella persona. La cerimonia di consegna si svolgerà domani. Saranno presenti i dirigenti scolastici e l’Amministrazione Comunale di Oliveri.

Questo l’elenco dei vincitori: