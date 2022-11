L’azienda agricola marchigiana Agricolt Brandoni si è aggiudicata il premio Best Agrishot 2022, il concorso fotografico internazionale promosso da Irritec.

Il tema dell’edizione 2022, “Next Generation: le storie dei giovani in agricoltura”, puntava a valorizzare i giovani che hanno deciso di investire nel settore agricolo scegliendo soluzioni tecnologiche ed innovative, lavorando nel rispetto dell’ambiente e della comunità.

Lo scatto presentato da Agricolt Brandoni, che ritrae Alessandro Brandoni – alla guida dell’azienda al fianco del padre e dello zio – ha raffigurato al meglio il tema di questa edizione. Alessandro, infatti, rappresenta la nuova figura dell’imprenditore agricolo appartenente alla Gen Z, sempre più orientato alle scelte sostenibili e pronto a scommettere sull’innovazione tecnologica e la digitalizzazione dei sistemi di produzione.

Vincendo il premio Best Agrishot 2022, Agricolt Brantoni si è aggiudicata un video-reportage professionale realizzato dagli studenti di Mohole, importante scuola di cinema, musica, comunicazione visiva e storytelling di Milano.

Il video-reportage è stato già mostrato in occasione dell’evento fieristico di EIMA, con le immagini dei campi, degli strumenti di lavoro e dell’utilizzo dei macchinari agricoli narrate da Alessandro, che racconta come ha scelto di investire sull’azienda di famiglia e l’agricoltura unendo all’esperienza più di stampo agricolo del padre e dello zio la sua passione per la tecnologia, introducendo il concetto di innovazione e digital farming.

“Quest’anno Irritec ha scelto di premiare i giovani imprenditori che con determinazione hanno deciso di mettersi in gioco investendo nell’agricoltura con l’obiettivo di evidenziare come questo settore possa diventare innovativo e competitivo grazie all’introduzione di pratiche volte alla sostenibilità e alla digitalizzazione degli strumenti di lavoro”, ha commentato Giulia Giuffrè, Consigliere d’Amministrazione e Ambasciatrice della sostenibilità di Irritec. “Siamo fieri di poter assegnare il premio Best Agrishot 2022 a un giovane che, attraverso il suo scatto fotografico, ci ha trasmesso la sua passione per l’innovazione. Un principio, insieme alla sostenibilità, che noi di Irritec condividiamo e valorizziamo attraverso i nostri prodotti”.