Si era intrufolato in una parrucchieria di Piazza Boris Giuliano a San Filippo del Mela con l’intento di asportare il registratore di cassa. Una segnalazione al 112 ha però messo in allerta i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Milazzo che lo hanno bloccato.

Nei guai è finito un giovane di Barcellona Pozzo di Gotto che aveva tentato inutilmente la fuga alla vista dei Militari dell’Arma. La refurtiva è stata recuperata e consegnata al legittimo proprietario. Il Sostituto Procuratore Emanuela Scali ha disposto il carcere, anche in forza di ulteriori elementi probatori nell’ambito di un altro procedimento penale del Sostituto Procuratore Carlo Bray.

Il giovane barcellonese, infatti, nei giorni scorsi si era reso protagonista di vari furti, un danneggiamento e una tentata rapina nella Città del Longano. In particolare, nottetempo e in distinte circostanze, ha preso di mira una backery, un noto ristorante della zona ed una rivendita di Kebab. In altre due circostanze, invece, asportava da un’autovettura uno zaino contenente una carta di credito (con la quale ha poi effettuato successivi acquisti) e, da un’altra auto, un altro zaino con attrezzatura sportiva ed un Apple Watch.

A vuoto il tentativo di furto in una farmacia della quale ha però danneggiato le saracinesche esterne. Lo stesso giovane nsi rendeva anche autore di una tentata rapina ad un distributore di carburante, minacciando i gestori con un coltello al fine di farsi consegnare l’incasso. Vedendo la dura reazione degli stessi, desisteva e, mentre si dava alla fuga, asportava poche monete poste sopra una pompa di benzina ed utilizzate per dare il resto ai clienti.

Il soggetto è ora ristretto presso la Casa Circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto.