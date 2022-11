Mirto – La Giunta Comunale di Mirto ha adottato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) per il triennio 2022/2024, riguardante gli enti con meno di 50 dipendenti.

Le finalità principali del PIAO sono quelle di consentire un maggiore coordinamento dell’attività programmatoria delle pubbliche amministrazioni e una sua semplificazione, e di assicurare una migliore qualità e trasparenza dell’attività amministrativa e dei servizi ai cittadini e alle imprese.

Gli obiettivi, le azioni e le attività dell’ente comunale sono ricondotti alle finalità istituzionali e alla mission pubblica complessiva di soddisfacimento dei bisogni della collettività e dei territori. Si tratta, dunque, di uno strumento dotato, da un lato, di rilevante valenza strategica e, dall’altro, di un forte valore comunicativo attraverso il quale il Comune comunica alla collettività gli obiettivi e le azioni. Per il 2022 il documento ha necessariamente un carattere sperimentale: nel corso del corrente anno proseguirà il percorso di integrazione, in vista dell’adozione poi del PIAO 2023/2025.

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione viene redatto nel rispetto del quadro normativo di riferimento relativo alla performance (Decreto Legislativo n. 150 del 2009 e Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica), del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e degli atti di regolazione generali adottati dall’ANAC ai sensi della Legge n. 190 del 2012 e del Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Il PIAO viene realizzato per le amministrazioni con meno di 50 dipendenti e il termine, per l’approvazione del Piano, in fase di prima applicazione è differito di 120 giorni dalla data di approvazione del Bilancio di previsione.