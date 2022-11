Spadafora – Danza come occasione per stare insieme, per imparare, per promuovere azioni che favoriscono la collaborazione.

In quest’ottica si è svolto un evento molto importante al Palazzetto dello Sport di Spadafora. Protagonista la Danza Sportiva. Si tratta di “Stars Camp” un evento interamente dedicato alla danza e organizzato dai trainers Josè e Giuliana in collaborazione con ASD La Mucca Dance.

Un’occasione per permettere ai giovani ballerini di confrontarsi e stare insieme. L’evento si è tenuto ieri mattina al Palazzetto dello sport di Spadafora. Ospite d’onore la pluricampionessa del mondo Zeudi Zanetti.

I giovani atleti, che rappresentano il futuro della danza sportiva, hanno trascorso una giornata all’insegna dello studio e del divertimento.

“Un valore aggiunto -hanno dichiarato gli organizzatori – per questi bambini che crescono in un ambiente sano e costruttivo in cui viene dato spazio a creatività, arte e spettacolo. La danza sportiva accresce la collaborazione di coppia e in gruppo, il rispetto nei confronti dell’altro, la presa di consapevolezza del proprio corpo e delle proprie emozioni, il rispetto delle regole.”

Durante la mattinata si è ovviamente ballato e quindi si ha avuto l’occasione di accrescere il proprio bagaglio culturale inerente alla danza.