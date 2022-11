La provincia di Siracusa conta i danni provocati al maltempo che ha flagellato la zona con impressionanti raffiche di vento che hanno sradicato pali e alberi.

Black out elettrico in diversi comuni: Avola, Buccheri, Ferla, Priolo, Augusta, Noto, Canicattini Bagni con i tecnici che stanno cercando di ripristinare la normalità anche riguardo alle linee telefoniche. Le scuole sono chiuse per la giornata di oggi. Grazie a una azione coordinata con Enel, ieri sera, nel centro di Melilli della Protezione Civile, sono arrivati i primi gruppi elettrogeni da allacciare alle reti delle zone prive di elettricità.

Il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani è sempre in continuo contatto con il capo della Protezione civile regionale, Salvo Cocina e segue da vicino l’evolversi della situazione relativa al maltempo nella Sicilia sud-orientale. Il Governatore si è riservato di dichiarare lo stato di calamità.