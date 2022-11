Sono trascorsi 12 anni dalla creazione dell’associazione di Villafranca Giovane che da 11 anni gestisce il Centro di Aggregazione Giovanile, che è diventato un punto di riferimento per i giovani villafranchesi. Il centro accoglie più di 40 bambini che grazie alle molteplici attività proposte come supporto scolastico attività ludico-ricreative e laboratori formativi riescono ad apprendere e divertirsi contemporaneamente. Spazi per i ragazzi. E, soprattutto, spazi intermedi tra scuola, casa e strada, tra coetanei ed adulti, in cui adolescenti che non avevano nessun posto in cui trascorrere i propri pomeriggi hanno trovato uno dei modi migliori per diventare grandi. Tra laboratori, doposcuola e progetti d’inclusione, i CAG sono un’argine contro la dispersione scolastica e la povertà educativa.

Riceviamo e pubblichiamo le parole, di colei che, sin dal primo giorno, ha creduto in questa “bella realtà” presente sul territorio di Villafranca Tirrena: la Presidente di Villafranca Giovane, Federica Andronaco.

L ‘Associazione Villafranca Giovane è ormai parte di me. Mi avvicinai a questa realtà quasi 8 anni fa grazie ad un progetto teatrale proposto da un amico, Giovanni Montalbano, e da quel momento fu un susseguirsi di bei momenti, di belle e intense emozioni che non mi fecero esitare a rimanere.

All’inizio sconoscevo l’associazionismo, non credevo potesse formare una persona, aiutarla a crescere e soprattutto a conoscersi, ma in realtà è proprio così.

La ragazza che sono adesso non sarebbe stata la stessa se non avesse avuto l’opportunità di far parte di questa grande realtà.

Grazie a Villafranca Giovane, ho imparato a conoscere me stessa e ho scoperto molte qualità che non credevo di avere; ho capito quanto sia importante essere empatici cercando di non giudicare mai l’altro ma di vedere e comprendere un punto di vista differente; ho avuto l’opportunità di conoscere alcuni scorci d’Europa con tradizioni,culture e lingue diverse; ho avuto la grande fortuna di trovare un gruppo di amici su cui poter contare in qualsiasi momento; ma soprattutto ho potuto comprendere a pieno cosa significa fare VOLONTARIATO, fare del bene solo ed esclusivamente per sentirsi bene!

Perché in fondo è proprio così, il sorriso del bambino a fine giornata o il saluto a braccia aperte appena ti incontra per strada, il grazie del genitore per l’impegno quotidiano, i complimenti da ragazzi di tutta Europa per l’accoglienza unica; sono tanti piccoli gesti che ti fanno stare bene e ti riempiono il cuore! Il volontariato è così, ed è per questo che non smetterò mai di ringraziare tutti i ragazzi che, anche solo per poco tempo, in questi 12 anni hanno fatto parte di questa grande realtà, che hanno sempre scelto di seguire la loro passione e i loro sogni, facendo delle critiche un loro punto di forza per mirare al meglio!

Non avrei mai immaginato di dover scrivere per un giornale, ma l’associazionismo insegna a credere nei sogni e io grazie a Villafranca Giovane ne ho raggiunti molti e non smetterò mai di crederci.