Da inizio 2022 diciotto bambini sono stati ricoverati per overdose nella sola città di Palermo. L’ultimo ieri: un bimbo di soli tredici mesi è stato trasportato all’ospedale Di Cristina del capoluogo siciliano. L’episodio ha, chiaramente, fatto scattare il protocollo della procura per i minorenni: perquisizioni delle forze dell’ordine e sospensione della potestà genitoriale: il bambino è stato affidato al direttore sanitario dell’ospedale.

E sul tema è allarme a Palermo. Troppi bambini sono finiti in overdose per avere assunto sostanze stupefacenti trovate all’interno della propria abitazione. Nella maggior parte dei casi i genitori negano di aver mai fatto uso di droghe, ma i piccoli risultano positivi ai cannabinoidi. Per fortuna il bambino ora sta meglio.