Sono 18 i comuni dei Nebrodi, alcuni singolarmente altri in forma associata, destinatari delle risorse per l’acquisto di 12 spazzaneve finanziati nell’ambito del piano ministeriale della politica unitaria di coesione per gli interventi a favore dei comuni siciliani ricompresi nei parchi regionali.

La spesa per complessivi 733.333 euro è stata formalizzata dal Dipartimento regionale della Protezione Civile, con nota a firma del direttore generale Salvatore Cocina, al Parco dei Nebrodi, che ha curato l’iter propedeutico per la distribuzione delle somme che rientrano in una dotazione complessiva regionale per l’anno 2022 pari a 2,2 milioni di euro.

I comuni nebroidei beneficiari delle risorse pari a 51.972 euro ciascuno, per l’acquisto dei 12 mezzi spazzaneve sono Alcara Li Fusi in associazione con Militello Rosmarino, Capizzi con Caronia, Cerami, Cesarò con San Teodoro, Floresta con Santa Domenica Vittoria, Galati Mamertino con Longi, Maniace, Mistretta, Raccuja con Ucria, San Fratello, San Marco d’Alunzio ed infine Tortorici. Ulteriori 96 mila euro circa, saranno quindi utilizzati per l’acquisto di due mezzi spargisale.

In attesa dell’’emissione formale del decreto di finanziamento, il Dipartimento di protezione civile ha invitato le Amministrazioni comunali ad avviare le procedure di gara.