Barcellona – Grossi rami di un albero si sono abbattuti sulla SS113, tra il Ponte Termini e Sant’Antonio di Barcellona Pozzo di Gotto. A quanto pare, poteva andare decisamente peggio.

I rami, cadendo, hanno infatti colpito un’auto. Fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto è prontamente intervenuta la Polizia Municipale della Città del Longano che ha regolato la viabilità in attesa che operai addetti provvedessero alla rimozione dei grossi rami e alla messa in sicurezza dell’arteria.

Comprensibili disagi per il traffico veicolare. I mezzi provenienti da Terme Vigliatore sono stati fatti defluire in direzione Casa Bianca.