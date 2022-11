Sicilia – Il maltempo concede una tregua nel messinese nella giornata di oggi con il cielo che si presenterà poco nuvoloso per tutta la giornata. In realtà, è la rincorsa verso le piogge previste per i prossimi due giorni. La nuvolosità aumenterà nel corso del pomeriggio, anche sulle Isole Eolie.

La Sicilia occidentale potrebbe essere interessata, invece, nel pomeriggio da precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Le temperature ancora in sensibile diminuzione. I venti localmente forti nord orientali sulle zone ioniche, in ulteriore attenuazione. Per quanto riguarda i mari, previsti da agitati a molto mossi, in attenuazione.