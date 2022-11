Con una straordinaria tripletta firmata dal suo capitano, Giorgio Cicirello, il Città di Sant’Agata supera 3 a 1 il Castrovillari ed irrompe in quinta piazza nella classifica del campionato di serie D.

Impatto devastante sul match dei padroni di casa a segno già al 9’ con Cicirello che deposita in rete un cross di Calafiore su azione nata dagli sviluppi di un corner. Al 21’ il raddoppio arriva dopo un bel dialogo tra Vitale e Morleo che da destra trova Cicirello per il colpo di testa vincente. E’ un Città di Sant’Agata a ritmo incalzante ed al 31’ arriva il tris ancora col capitano che raccoglie in scivolata una respinta della difesa su traversone da destra di Morleo ed insacca.

Con i santagatesi padroni del campo, il Castrovillari solo al 35’ riesce per la prima volta a presentarsi al tiro. Tra la fine del primo tempo e l’inizio della ripresa gli ospiti appaiono rinvigoriti ed al 4’ accorciano su rigore di Cosenza, concesso per fallo di Demoleon su Dorato. La rete del Castrovillari potrebbe riaprire il match ma la formazione allenata da Vanzetto è abile a tenere a bada gli ospiti, sfiorando in alcuni casi la quarta marcatura.

Il secondo successo di fila, settimo della stagione, consente come detto al Città di Sant’Agata di raggiungere il quinto posto a 21 punti, ad una sola lunghezza di distanza dal terzetto composto da Vibonese, Lamezia e Locri a quota 22, alle spalle dell’inarrivabile capolista Catania a 35.