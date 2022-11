Galati Mamertino – Netta vittoria della Mamertina, che si è imposta 5-1 in trasferta sul Tusa nella quinta giornata del Campionato di Terza Categoria Girone Unico di Barcellona Pozzo di Gotto.

La formazione galatese, guidata da mister Vitale, grazie a questo successo (il secondo consecutivo in trasferta sempre per 5-1, dopo quello contro il Pro Tonnarella) sale in seconda posizione in classifica con 11 punti, approfittando del rinvio del match tra Club Sportivo Oliveri (squadra che era seconda prima di questa partita) e Castell’Umberto.

Nell’incontro odierno il protagonista del match è stato Luigi Caminiti, autore di una tripletta, mentre le altre reti sono state messe a segno da Manuel Spasaro e Antonio Frisenda; nel prossimo turno la Mamertina (nella foto la partita dello scorso turno contro il Mirto) affronterà in casa, al “Ducezio-Parafioriti“, il Sant’Antonino.

In testa alla classifica a punteggio pieno con 15 punti rimane il Fondachelli, che vince anche a Caronia per 1-0 grazie alla rete di Barrie. La capolista Domenica 11 Dicembre giocherà in casa contro il Club Sportivo Oliveri.