Il Messina stecca ancora al secondo impegno casalingo consecutivo. Dopo il pari beffardo contro il Potenza, arriva la sconfitta contro la Turris.

Due punti in sette partite per i giallorossi che proprio non riescono a risalire la china. Viste le piogge degli ultimi giorni, il terreno di gioco del “Franco Scoglio” si presenta in condizioni non certo perfette. Il Messina è apparso privo di idee di fronte a un avversario che, nella prima frazione, non ha punto più di tanto. Si va al riposo sullo 0-0.

Nella ripresa, però, gli ospiti sembrano più vivaci e colpiscono il palo esterno con Longo. Al 12’ Turris ancora vicino al vantaggio con Daga che alza il pallone sopra la traversa. Il Messina resta in dieci per l’espulsione di Mallamo che, già ammonito, tocca il pallone con un braccio su calcio di punizione avversario.