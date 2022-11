Galati Mamertino – Vittoria pesante del Città di Galati, che si è imposto 1-0 in trasferta sulla Sfarandina, nella decima giornata del Campionato di Prima Categoria Girone D, e ritorna così a ottenere la vetta solitaria della classifica con 25 punti.

La formazione galatese conquista un successo importante su un campo difficile, come il Comunale di Castell’Umberto, reso molto pesante dalle abbondanti precipitazioni degli ultimi giorni; a decidere il match odierno è stata una perfetta punizione dal limite di Antonino Frisenda, al suo settimo gol stagionale.

La prima azione pericolosa dell’incontro arriva all’8′ con una punizione dal limite del difensore locale Mangione, che viene deviata in angolo dal portiere avversario Bontempo. Il Città di Galati si fa vedere in avanti al 30′, quando Frisenda impegna il portiere ospite Galati Pontillo con una punizione dal vertice destro dell’area. Al 32′ ci prova Tommaso Truglio, ma la sua conclusione si perde a lato.

In apertura di ripresa al 50′ arriva il vantaggio del Città di Galati; Frisenda realizza l’1-0 con una punizione dal limite, che non lascia scampo a Galati Pontillo. La Sfarandina si rende pericolosa al 56′ con Marino, che impegna in corner Bontempo. Al 64′ l’autore del gol Frisenda ci prova dal centro dell’area, ma il suo tiro viene deviato in angolo da Siragusa. Al 75′ la Sfarandina protesta per un fallo di mano in area avversaria, ma il direttore di gara Smario di Catania lascia correre. All’80’ il Città di Galati ha una ghiotta occasione per il raddoppio; Davide Vicario parte veloce in contropiede, ma Galati Pontillo riesce a respingere la sua conclusione.

Con questo successo il Città di Galati riconquista la vetta solitaria della classifica con 25 punti, grazie al pareggio 0-0 nel big match tra Stefano Catania e Aquila Bafia. L’Aquila si trova adesso a 2 lunghezze di ritardo dalla capolista, mentre lo Stefano Catania è terzo con 21 punti. Vittoria per la Nuova Rinascita Patti, che supera in trasferta 2-0 il Torregrotta con le reti di Spinella e Siragusano.

Nel Girone C continua la marcia a punteggio pieno del Rosmarino, che batte anche il Real Casale per 3-0, nella partita valida per l’ottava giornata del torneo; vanno a segno Iuculano, autore di una doppietta, e Paone. Solo l’Aluntina rimane a contatto con la capolista, grazie alla vittoria 2-0 contro il Tortorici con le reti di Falanca e Lunghitano; la squadra di San Marco d’Alunzio si trova a 4 lunghezze di distanza dal Rosmarino e Domenica prossima è in programma lo scontro diretto. In questa giornata vittorie anche per Orlandina e Nasitana. L’Orlandina ha battuto 4-3 il Gangi, grazie alla doppietta di Lescano e alle reti di Praticò e Restifo, mentre la Nasitana ha vinto 4-1 contro lo Sporting Termini, con le doppiette di Maniaci e Mostaccio.