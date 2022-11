La cinquina sul Real Siracusa mette la Nuova Igea Virtus in cima alla classifica del girone B del Campionato di Eccellenza. Gara che si era subito messa bene con il doppio vantaggio giallorosso firmato da Idoyaga al 3’ su calcio di rigore e al raddoppio di Vincenzi al quarto d’ora.

Ma il Real Siracusa non ci sta e, prima accorcia le distanze con Ulma al 21’, per poi raggiungere il pari al 27’ con Alfò. 2-2, tutto da rifare e squadre negli spogliatoi. Ma, prima del riposo, gli aretusei restano in dieci per l’espulsione di Ballatore che rimedia un doppio giallo. Nella ripresa, ancora Vincenzi firma il nuovo vantaggio al minuto 51’. Capitan Dall’Oglio allunga ancora al 61’, ma – appena un minuto dopo – il Real Siracusa torna in partita grazie a una rete di Nanè. Ma è Franchina, con un colpo su palla inattiva, a fissare al 70’ il definitivo 5-3.

Bella vittoria ance per il RoccAcquedolcese che rispedisce a mani vuote il malcapitato Milazzo. La sblocca dopo quattro minuti Mazouf e la mette in cassaforte il solito Paolino Genovese al 58’.

Solo un pari per il Taormina al Bacigalupo contro il Santa Croce. Rete di Cannavò al 78’ per il vantaggio ionico, pareggio di Sené al 92’ per gli ospiti.

Pari anche per la Jonica a Comiso. Vantaggio dei padroni di casa con Castillo al 48’, pareggio dei santateresini al 92’ con Perez.

Sconfitta per 2-0 la Nebros in casa del Mazzarrone. Reti di Lorenzoni al 47’ e di Lay al 93’.

Gli altri risultati: Leonzio – Palazzolo 3-0, Virtus Ispica – Modica 0-1, Siracusa – Acicatena rinviata per maltempo.