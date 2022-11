In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, presso l’Aula Consiliare del comune di Villafranca Tirrena è stato presentato il libro “Francesca. Storia di un amore in tempo di guerra” di Felice Cavallaro, edito da Solferino. L’evento è stato organizzato dalla Pro Loco di Villafranca in collaborazione con la Demea eventi culturali con il patrocinio del comune di Villafranca Tirrena. Il dibattito si è sviluppato con l’attenta e scrupolosa moderazione della giornalista Letizia Lucca.

Dopo i saluti del Presidente della Proloco di Villafranca Tirrena Antonio Geraci, e del Primo Cittadino Giuseppe Cavallaro accompagnato dalla baby sindaca Gloria Crisafulli, sono intervenuti la dirigente dell’anticrimine di Reggio Calabria Rosalba Stramandino e Mariella Crisafulli consigliera pari opportunità della città Metropolitana.

Il romanzo “al femminile” racconta la parte più intima e privata di Francesca e Giovanni, due esseri umani con le loro debolezze, i turbamenti e le passioni. L’autore vuole far emergere questa loro umanità e restituirci un’immagine diversa rispetto a quella che conosciamo tutti. Non sono immuni alla passione, all’amicizia, al legame familiare e neanche agli hobby, come quello di Falcone di collezionare oggetti a forma di paperella.

La protagonista è, infatti, Francesca Morvillo, moglie di Giovanni Falcone, morta insieme a lui nell’attentato di Capaci il 23 maggio 1992. Una bellissima storia d’amore, Francesca, una donna forte, coraggiosa e libera che lotta insieme al suo uomo. D’altronde Francesca così come Giovanni voleva salvare il mondo dal “cancro” della mafia ed è proprio questo comune sentimento che li lega a stretto giro. Francesca Morvillo riesce a portare avanti ciò che le sta più a cuore, l’amore per il suo uomo e il suo impegno nei confronti della legalità.

Racconto l’orrore attraverso una storia d’amore, per far capire che cosa è accaduto in quegli anni – dichiara l’autore – con una tecnica diversa da quello del saggio. La platea di chi si avvicina al saggio è un pò ristretta. Il mio obiettivo è raggiungere i ragazzi.

Abbiamo colto immediatamente e con molto piacere la possibilità di ospitare Felice Cavallaro per la presentazione del suo ultimo libro “Francesca. Storia di un amore in tempo di guerra”, – a dirlo è il Presidente della Pro Loco, di Villafranca Tirrena, Antonio Geraci – romanzo molto toccante e commuovente sulla vita di Francesca Morvillo. È stato un evento interessante ed emozionante che arriva a ridosso della giornata contro la violenza sulle donne e che ha trattato temi molto attuali, il tutto arricchito dalla presenza e testimonianza della Dott.ssa Stramandino (Dirigente Polizia di Stato sez. Anticrimine), dalla Dott.ssa Crisafulli (consigliere provinciale alle pari opportunità della città metropolitana) e dalla neo eletta Baby Sindaca Gloria Crisafulli. Ci impegneremo ad organizzare sempre più eventi culturali di tale alto livello in modo da portare testimonianze dirette e sensibilizzare le persone a temi di tale importanza e significatività per il contesto socio-culturale del nostro paese.per far capire che cosa è accaduto in quegli anni.

Felice Cavallaro è un giornalista, nota firma del “Corriere della sera” che si è sempre occupato di fatti di mafia, impegno questo che gli ha permesso di conoscere a fondo questo “cancro” della nostra società. Ha anche una passione per la letteratura soprattutto per gli autori siciliani, tanto da aver ideato un itinerario culturale che collega i luoghi di Pirandello, Tomasi di Lampedusa, Camilleri e Sciascia, fondando l’associazione “La strada degli scrittori”. Con quest’associazione si promuovono i luoghi vissuti e amati dagli scrittori e quelli descritti nei romanzi, in un itinerario che porta il visitatore a stretto contatto con le personalità descritte in migliaia di pagine di letteratura e teatro.

Il libro è una narrazione dei fatti di cronaca che sconvolsero Palermo e l’Italia tutta negli anni 70-80-90, una vera e propria guerra della mafia contro lo Stato, uno Stato che però ha anch’esso delle ombre. L’autore fa un resoconto quasi giornalistico dei fatti di cronaca di quegli anni ma dando un taglio diverso alla storia. Stavolta il punto di vista è quello di Francesca, una donna che vive in prima persona questa guerra, prima come maestra in una scuola di frontiera, poi come magistrato e come sostituto Procuratore della Repubblica presso il tribunale dei minori a Palermo e poi naturalmente come moglie di Giovanni Falcone.

Al centro della scena è quindi una donna insieme all’uomo cui a scelto di stare accanto fino all’ultimo, consapevole del pericolo. La cronaca però in questa storia fa la parte dell’antagonista, è rea e malvagia e fa di tutto per scuotere gli equilibri della coppia Morvillo Falcone. Non ci riesce però, l’amore che lega i due personaggi va oltre, supera i confini della paura anzi li lega ancora di più, creando in loro una potente intesa, l’uno da forza all’altro, proteggendolo dagli attacchi esterni.

“Dopo l’esplosione a Capaci Francesca sembra ancora in vita. I suoi occhi si aprono per l’ultimo istante. Il tempo di sussurrare poche parole: Dov è Giovanni?”