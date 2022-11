Nella sola provincia di Messina mancherebbero all’appello quasi novemila donatori: circostanza che ha spinto il dott. Giacomo Scalzo, direttore regionale del Centro Nazionale Sangue, a chiedere un aiuto concreto al vescovo di Patti. L’incontro, a cui hanno preso parte anche il direttore sanitario dell’Asp di Messina Domenico Sindoni e il dott. Gaetano Crisà, direttore del servizio Trasfusionale di Patti, Milazzo e Sant’Agata Militello, si è tenuto ieri mattina al palazzo vescovile. «Abbiamo incontrato il vescovo perché c’è urgentemente bisogno di aumentare il numero dei donatori e siamo convinti – ha dichiarato il dott. Scalzo – che le parrocchie possano rivelarsi dei formidabili alleati in questa opera di sensibilizzazione e reclutamento. Non abbiamo più tempo da perdere: il Centro Nazionale Sangue ha comunicato che nell’arco di due anni potrebbero scarseggiare a livello mondiale i derivati del plasma, come l’immunoglobulina e l’albumina, che sono dei farmaci salvavita. Siamo contenti – ha aggiunto il direttore del Centro Regionale Sangue – che mons. Giombanco si sia subito mostrato sensibile alla questione, garantendoci il suo appoggio e mostrando grande attenzione ai temi sanitari».

Fondamentale sarà anche il supporto dell’Asp di Messina: «Inizieremo – ha commentato il dott. Sindoni – un percorso capillare di formazione e informazione, anche grazie all’aiuto della diocesi. Viviamo quotidianamente le difficoltà legate alla carenza di sangue, ma grazie all’attività dei Centri trasfusionali e delle associazioni di donatori l’Asp è riuscita a garantirsi una certa autosufficienza raggiungendo soddisfacenti livelli di raccolta. Il problema è che la richiesta di sangue proviene anche da altre aziende come Policlinico, Papardo e Piemonte, per cui le scorte non sono mai abbastanza. Oggi, però, la vera emergenza – ha sottolineato il direttore sanitario dell’Asp – è rappresentata dalla carenza di plasma, per questo daremo tutto il supporto necessario al dott. Scalzo, nella speranza che con l’aiuto della diocesi si possa fornire un importante contribuito alla causa».

In prima linea anche i vertici del servizio Immunotrasfusionale del Barone Romeo: «Abbiamo chiesto a mons. Giombanco di aiutarci – ha detto il dott. Crisà – a promuovere la donazione del plasma in aferesi, moderna tecnica che permette di estrarre dal sangue solo alcuni componenti selezionati, come il plasma o le piastrine. Abbiamo ricevuto un avviso di allerta, perché in tempi brevissimi cominceranno a scarseggiare i farmaci emoderivati, come immunoglobulina e albumina, che vengono prodotti solo attraverso il plasma. Con l’ausilio della parrocchie ci auguriamo di poter implementare le donazioni in aferesi, inculcando nei cittadini la cultura della donazione e della solidarietà».