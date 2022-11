Nei giorni scorsi in commissione consiliare “Economia, Finanze e Bilancio”, presieduta dal consigliere comunale Federico Impalà, si è discusso delle opportunità offerte dal Pnrr e dei primi fondi stanziati in favore del Comune di Patti. Durante la seduta il dott. Torre (responsabile del settore economico-finanziario) ha illustrato alcune importanti novità che incideranno positivamente sull’assetto economico dell’Ente, destinatario di ingenti risorse proprio nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Tra le novità c’è l’ammissione a finanziamento dei lavori di manutenzione straordinaria del plesso scolastico Tenente Natoli di Patti Marina per un importo di circa 816mila euro, mentre 1,6 milioni di euro sono stati destinati alla costruzione di un nuovo asilo in via Padre Pio. «Con questi ultimi finanziamenti intercettati in ambito scolastico, si prosegue – è il commento di Impalà – sulla scia dell’innovazione strutturale, energetica e tecnologica di tutti i plessi scolastici pattesi, già interessati nei mesi scorsi da importanti ristrutturazioni portate a termine o in fase di ultimazione, come il plesso di Corso Matteotti».

Altri fondi derivanti dal Pnrr verranno utilizzati per la realizzazione di un nuovo sito web e per l’assunzione per tre anni di una figura specializzata nella rendicontazione dei fondi Pnrr. In ballo anche 155 mila euro intercettati dalla responsabile del settore Servizi Sociali per offrire un sostegno concreto alle famiglie con figli diversamente abili, mentre 211 mila euro sarà la somma destinata alle misure di welfare a beneficio delle famiglie in stato di necessità economica. E ancora, 270 mila euro serviranno per garantire l’estensione oraria degli asili nido e 52 mila euro per il supporto ai caregivers.

Novità giungono anche dalla Regione, che ha stanziato in favore dell’Ente di Palazzo dell’Aquila 33 mila euro da investire nella pulizia delle aree demaniali: «Con questa somma – è il commento del presidente della seconda commissione consiliare – sarà possibile pulire le spiagge e rimuovere materiali ingombranti che occupano l’arenile, senza dar fondo alle casse comunali».