“Io Mi Difendo” è la manifestazione ideata dal comitato Padelistico Pattese e organizzata in collaborazione con la struttura sportiva Playa Sporting Club dei Fratelli Angelo e Antonio Brancato, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

L’iniziativa, a cui hanno preso parte anche alcuni studenti dell’istituto superiore Borghese Faranda, è stata arricchita dal contributo fattivo del sostituto commissario della Polizia di Stato Raffaello Grasso, del consigliere Comitato Organizzatore Antonina Molica e del maestro di Karate Giuseppe Piccione dell’Asd Karate Patti che insieme agli allievi Anastasia Orlando e Luca Merlo, hanno approntato una lezione dimostrativa sulle tecniche di auto difesa, le quali si possono mettere in atto in modo semplice in caso di una eventuale aggressione.

“Le tecniche di karate – ha sottolineato il maestro Giuseppe Piccione – possono essere un valido strumento per tutte le donne, ma anche per gli uomini di auto difesa, nel quale accresce in esse autostima, sicurezza, autocontrollo, dando così la giusta forza per reagire e soprattutto difendersi in modo efficace nel momento del bisogno”.

Durante manifestazione, sono state inaugurate due panchine rosse, simbolo dell’impegno contro la violenza sulle donne.