Patti – Procedere alla «immediata» sostituzione del Rup (Responsabile unico del procedimento) per avviare celermente l’iter amministrativo propedeutico alla realizzazione dell’opera e non incorrere, di conseguenza, nella revoca del finanziamento.

Queste le motivazioni che hanno spinto l’amministrazione Bonsignore a conferire in tempi record il nuovo incarico di Rup all’ing. Tindaro Pino Scaffidi (Istruttore tecnico direttivo in servizio presso l’Ente di Palazzo dell’Aquila), in sostituzione di Antonino Cusmà Piccione. In ballo la concretizzazione di un’opera già ammessa a finanziamento e ritenuta di fondamentale importanza per il rilancio turistico di Tindari e dell’intera area archeologica. Il progetto di valorizzazione, finanziato con i fondi Poc per 1,7 milioni di euro, prevede un generale restyling del sito turistico: Da Villa Amato al Teatro Greco attraverso la Porta a Tenaglia.

Incassati i nullaosta di Genio Civile, Parco archeologico e Soprintendenza, i vertici comunali sarebbero finalmente ad un passo dalla chiusura del cerchio. Tra le opere da realizzare spicca la riqualificazione del sentiero che attraverso le mura ciclopiche dovrebbe collegare il Teatro greco a Villa Amato, passando per la Porta a Tenaglia. Ma oltre alla sistemazione della rete sentieristica, il progetto di valorizzazione turistica di Tindari prevede anche la riqualificazione degli spazi di accesso e di sosta.

Tra questi il Parcheggio degli Ulivi, al cui interno è prevista la collocazione dei box per la vendita dei souvenir e la realizzazione dei servizi igienico-sanitari attraverso la ristrutturazione di un rudere di proprietà del santuario. Alle opere di pavimentazione e di sistemazione delle aree di sosta si affiancheranno anche interventi di riqualificazione strutturale dell’ex scuola elementare, sita nelle immediate adiacenze del Teatro greco. Il progetto di valorizzazione turistica di Tindari è stato ammesso a finanziamento nel 2019 dall’assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana con decreto dirigenziale n. 2097 dell’8 maggio.

Le somme, già impegnate con decreto dirigenziale del 28 dicembre scorso, provengono dal “Piano di Azione e Coesione – Programma Operativo Complementare Poc 2014-2020”.