E’ ancora scossa la Città di Barcellona Pozzo di Gotto dopo il tragico incidente che ieri mattina, lungo l’Autostrada A20 Messina-Palermo, poco dopo lo svincolo di Milazzo, è costato la vita a Lillo Giglio, 47 anni.

Domani l’ultimo saluto a un uomo che ha lasciato un ricordo eccezionale di sé tra gli amici che gli hanno voluto bene e che lo piangono in queste ore insieme a una famiglia che già un atroce dolore di questa portata aveva affrontato 14 anni e mezzo fa e che oggi si ritrova ancora una volta colpita da un destino davvero assurdo. “Ha raggiunto l’amato fratello Dario”, è scritto sul suo necrologio. Ed è così. Due fratelli che, se esiste un’altra vita, si ritrovano in un’altra dimensione nuovamente stretti in un abbraccio. Piangono anche i colleghi di Lillo che quotidianamente vivevano la sua ironia, il suo modo di scherzare, il suo essere esuberante sì, ma sempre rispettoso ed educato. Il suo essere sempre meravigliosamente sé stesso.

Lillo lascia un vuoto incredibile. E lo capisci subito. Basta parlare con chi lo ha conosciuto o leggere uno dei tanti post social che gli amici gli hanno dedicato in queste terribili ore. I funerali si terranno domani pomeriggio alle ore 16 presso la Basilica di San Sebastiano Martire a Barcellona Pozzo di Gotto. Facile prevedere una sentita e numerosa partecipazione per dare l’ultimo saluto a una bella persona.

Ai familiari, ancora una volta, il cordoglio di tutti noi di 98zero.