Condrò – Due iniziative molto importanti al Comune di Condrò. La prima riguardala lettura. Il piccolo centro del messinese ha infatti aderito all’iniziativa nazionale “Nati per leggere”.

Si tratta di un programma attivo su tutto il territorio nazionale, che ha come obiettivo ovviamente quello di promuovere la lettura di relazione, in famiglia, sin dalla nascita. Nati per Leggere è promosso dall’alleanza tra bibliotecari e pediatri attraverso: l’Associazione Culturale Pediatri – ACP, l’Associazione Italiana Biblioteche – AIB e il Centro per la Salute del Bambino onlus – CSB. “Nei prossimi mesi -dichiara a riguardo il Sindaco di Condrò Giuseppe Catanese- contiamo di mettere in campo una serie di iniziative volte alla promozione della lettura in famiglia per i bambini dai 6 mesi ai 6 anni offrendo ai bambini e alle loro famiglie servizi, laboratori ed eventi dedicati al meraviglioso mondo della lettura.”

La seconda iniziativa riguarda invece la salute. Dopo il successo dell’iniziativa LILT for Woman, che ha visto tante donne condronesi sottoporsi a visite senologiche gratuite, adesso tocca agli uomini. Dal 23 al 30 novembre si potrà aderire al percorso azzurro per la prevenzione dei tumori maschili.

“In occasione della campagna LILT FOR MEN – Percorso Azzurro, dedicata alla prevenzione dei tumori maschili, -racconta il Primo Cittadino Catanese- il Comune di Condrò organizza, in collaborazione con la lilt, visite gratuite di prevenzione. Le visite si terranno martedì 29 dalle ore 15.30 presso la biblioteca comunale.” Per info e prenotazioni è possibile contattare i seguenti numeri: +39 388 405 5417 e +39 331 436 1385