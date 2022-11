Santa Lucia del Mela – Ancora rifiuti lungo il greto del Torrente Floripotema. Questa volta il tratto interessato ricade nel Comune di Santa Lucia del Mela, esattamente nei pressi del Cimitero.

A saltare subito agli occhi è la presenza di amianto abbandonato. A recarsi sul posto Egidi Maio, Coordinatore di Zero Waste Sicilia Circolo Aimèe Carmoz. Come si evince dalla documentazione fotografica da lui fornita è ben evidente la presenza di amianto nonostante “per quanto riguarda l’eliminazione e lo smaltimento di amianto, la regione Siciliana ha emesso un apposito bando regionale per contributi fino all’80% delle spese.” ricorda Maio.

“Ancora abbandoni abusivi e anonimi di amianto e rifiuti vari. Ancora, per l’ennesima volta, incivili e delinquenti si macchiano di un atto ignobile. – dichiara con sdegno l’esponente di Zero Waste che sempre molto attivo nella lotta contro l’abbandono incontrollato dei rifiuti nei torrenti.- Siamo nei pressi del cimitero di Santa Lucia del Mela. Lastre di onduline di amianto lasciate sul greto da qualche giorno ed altri rifiuti di componenti elettrici, elettronici, sedie, vetri, parti di auto, insomma di tutto di più! Contemporaneamente -continua Maio- abbiamo notato che, questa parte del torrente Floripotema, è invasa da sterpaglie, canneti e piante varie che, in caso di piena del fiume, potrebbe esondare nelle campagne adiacenti. Chiediamo agli Organi competenti di provvedere al ripascimento e estirpazione per garantire sicurezza al territorio.”

Insomma lo spettacolo è sempre uguale: rifiuti, specie quelli ingombranti, abbandonati in modo incontrollato lungo i torrenti che popolano la valle. Sedie, amianto, vecchi desktop, carcasse forse di elettrodomestici, persino trofei. Un problema che non deve essere assolutamente sottovalutato e che rappresenta una minaccia per l’ecosistema.