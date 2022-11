Via libera alla stipula della convenzione tra il comune di Sant’Agata Militello ed il commissario di governo della ZES (Zona Economica Speciale) ingegnere Alessandro Di Graziano che sarà soggetto attuatore per la realizzazione dell’asse viario di collegamento tra la strada statale 113 e la zona portuale.

L’atteso intervento, già inserito per 11 milioni nel quadro dei progetti finanziati dal Pnrr, secondo quanto previsto dal quadro operativo, dovrà essere avviato entro il 31 dicembre 2023 e concluso entro fine 2026.

La ZES, in qualità di soggetto attuatore, si occuperà dunque di tutte le fasi di gestione, controllo e rendicontazione dell’opera per cui l’agenzia governativa “Invitalia” sarà la centrale unica di committenza che assegnerà l’appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori.

L’asse viario è un’opera storicamente ritenuta strategica per la viabilità urbana santagatese e soprattutto le prospettive di sviluppo legate all’ultimazione del Porto. Nel 2019 il comune di Sant’Agata Militello aveva commissionato uno studio di fattibilità tecnica ed economica che prevede un percorso di circa 1,7 km che collegherà la SS113 dalla zona a ridosso della bretella autostradale, con l’area industriale di località Pianetta, alle spalle del porto.