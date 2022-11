Mirto – Il Mirto viene sconfitto 1-0 in casa dal Pro Tonnarella, nel match valido per la quinta giornata del Campionato di Terza Categoria Girone Unico di Barcellona Pozzo di Gotto.

La formazione mirtese subisce la seconda battuta d’arresto casalinga della stagione, dopo aver ottenuto 2 risultati utili consecutivi (la vittoria sulla Stefanese e il pareggio contro la Mamertina); con questa sconfitta il Mirto si trova al terzultimo posto in classifica con 4 punti, mentre il Pro Tonnarella sale a 6 punti al quinto posto.

La prima azione pericolosa dell’incontro arriva al 14′ e il portiere locale Presti si salva in angolo su un tiro cross dai 20 metri di De Luca. Risponde il Mirto al 16′. Sgrò fa partire un cross pericoloso, che viene spazzato dal portiere ospite Baglione, arriva Sapone che non riesce a calciare verso la porta avversaria. Al 19′ Ricciardo sfonda sulla fascia destra e mette un invitante cross in mezzo all’area per Rizzo, il quale però con un tiro al volo calcia a lato. Il Pro Tonnarella passa in vantaggio al 30′ con un tiro dal limite di Bellinvia, che si infila all’angolino. Gli ospiti ci provano anche al 33′ con Piccione, che dai 25 metri impegna Presti. Nel finale di tempo il Mirto va vicino al pareggio in due occasioni; al 37′ Sgrò recupera palla al limite dell’area, calcia e impegna Baglione in angolo, mentre al 39′ Rizzo sfiora il pareggio mandando di poco a lato, dopo una percussione centrale di Cangemi.

Nella ripresa il Mirto va alla ricerca del pareggio, provando a cambiare la partita dalla panchina con gli ingressi in campo di Ialuna (autore dell’eurogol del pareggio contro la Mamertina), Micalizzi, Di Giandomenico e Castrovinci. Al 53′ Sgrò si rende pericoloso con un colpo di testa, deviato in corner da Baglione. Al 56′ Sapone va vicino al pareggio, con una conclusione al volo dopo una punizione dalla trequarti. All’88’ Micalizzi, dopo una sponda di Di Giandomenico, prova a sorprendere Baglione con una girata, ma l’estremo difensore ospite riesce a bloccare a terra. Nel finale il portiere locale Presti è costretto ad abbandonare il terreno di gioco per infortunio.