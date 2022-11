Messina – E’ stato condannato a cinque anni per omicidio stradale aggravato Pippo Iovino per l’incidente mortale avvenuto il 31 marzo 2019 in via D’Anfuso nel quale perse la vita il 24enne Gianluca Cerra.

La vittima viaggiava in sella al suo Honda Sh 300 quando si scontrò con la Fiat Idea condotta dal 31enne che è stato condannato. Gli è stata anche revocata la patente di guida. L’accusa aveva chiesto la condanna a 6 anni.

Oltre alla condanna, sono stati decisi risarcimenti immediati dal giudice a carico dell’automobilista, in solido con la compagnia assicurativa, a favore dei familiari, con provvisionali piuttosto cospicue, tra i 100mila e i 40 mila euro a seconda del grado di parentela.