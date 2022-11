San Salvatore di Fitalia – La Fitalese è stata sconfitta in casa 4-1 dalla capolista Nuova Peloro, nella decima giornata del Campionato di Seconda Categoria Girone C.

Nel match odierno la formazione di San Salvatore di Fitalia riesce nella prima frazione di gioco, con un rigore di Marco Lombardo (al suo settimo gol stagionale), a riportare in parità l’incontro; poi nella ripresa la Nuova Peloro, forte della sua esperienza, conquista l’intera posta in palio e sale momentaneamente prima in classifica in solitaria con 24 punti (in attesa della partita dell’altra capolista Pollina Finale, che giocherà domani contro la Juvenilia).

La Fitalese, con questa sconfitta, scende in sesta posizione in classifica con 12 punti; infatti la compagine nebroidea viene superata dal Terme Vigliatore, che ha superato in trasferta 2-1 il Ficarra, grazie alle reti di Tramontana e Minghetti.

Nelle partite di Domenica si affronteranno Città di Pettineo e Alcara, con questa formazione che ha lasciato l’ultimo posto grazie al successo contro la Vivi Don Bosco. Gli altri match in programma saranno Provinciale-Real Rocchenere e Vivi Don Bosco-Rometta Marea.