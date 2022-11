È stata ribaltata del tutto la sentenza di primo grado per un quarantenne appartenente alle forze militari, originario della zona ionica, condannato in primo grado a 3 anni e 8 mesi di reclusione per maltrattamenti e atti persecutori nei confronti della ex moglie in presenza dei figli piccoli.

Ma in appello è arrivata l’assoluzione per entrambi i reati con formula piena, “perché il fatto non sussiste”. La sezione penale della corte d’appello, presieduta dal giudice Bruno Sagone e composta dalle college Maria Teresa Arena e Daria Orlando, ha ritenuto le denunce della ex moglie completamente inattendibili, e legate strumentalmente alla separazione