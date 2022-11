Valdina – Oggi la comunità di Valdina, ma non solo, ha dato l’ultimo saluto ad un architetto eccellente ed un uomo molto conosciuto per le sue doti umane e professionali, Rosario Sardo. Saro, come tutti lo conoscevano, è stato anche Esperto del Sindaco Antonio Di Stefano, a titolo gratuito, al Comune di Valdina.

Tantissimi in questi giorni sono stati i messaggi che sui social hanno voluto ricordare l’architetto. “Alla fine Saro Sardo non ce l’ha fatta; per tre settimane ha combattuto la malattia che stamattina l’ha portato via. -hanno scritto dall’Ordine degli Avvocati di Messina- Per dieci anni consigliere dell’Ordine, amico di tutti gli iscritti. Siamo tutti fortemente dispiaciuti, per tanti giorni abbiamo sperato in un miracolo. Le più sentite condoglianze alla famiglia.”

I funerali sono svolti oggi pomeriggio alle ore 15.00 nella chiesa di San Pancrazio Martire in Valdina. Tantissime le persone accorse per rendere omaggio a questo illustre concittadino. Al comune di Valdina ha collaborato come esperto per l’organizzazione e la gestione di eventi culturali, con particolare riferimento al teatro popolare, ma non solo. Si è occupato anche di promuovere il territorio attraverso l’integrazione multiculturale.

Anche la Fondazione Architetti nel Mediterraneo ha ricordato il collega: “Alla fine Saro Sardo non ce l’ha fatta, ha finito di combattere, ci ha lasciati. -ha commentato la Presidente Anna Carulli- La notizia ci sconvolge, non si è mai pronti a lasciar andare un amico. Anche se sapevamo che la situazione era grave la speranza non ci ha mai abbandonato.

Per tre settimane ha combattuto la malattia che stamattina l’ha portato via. Per dieci anni Consigliere dell’Ordine con molti di noi e da un anno Consigliere del CDA della Fondazione, amico di tutti gli iscritti, momenti che rimarranno nei nostri cuori, di gioia e di barzellette. Siamo tutti fortemente dispiaciuti, per tanti giorni abbiamo sperato in un miracolo.”

Anche il mondo del teatro lo ha ricordato con messaggi di cordoglio.