Era fuggita dalla guerra in Ucraina e in Sicilia aveva portato tutto in una borsa. Aveva scelto Trapani, dove anni fa aveva vissuto per qualche mese. Non ha un tetto, vive di espedienti, ma conserva una profonda dignità.

Pulita, educata, preoccupata per i suoi figli rimasti in Patria a combattere. Vive nella zona della Stazione di Trapani, adesso. E’ stata aggredita e violentata nella notte fra giovedì e venerdì presso quella panchina intrisa di sangue che è stata transennata dalla Polizia vicino alle mura di Tramontana.

Il suo stupratore, un trapanese di 37 anni, anche lui senza fissa dimora, dopo avere visto respinti i suoi approcci, l’ha assalita. L’hanno trovata dei passanti, sanguinante, sotto shock. Accompagnata in ospedale, è stata operata. Le sue ferite sono risultate compatibili con la violenza sessuale. Ed è questa l’accusa della quale deve rispondere il suo aggressore. Le telecamere della zona hanno aiutato le indagini della Squadra Mobile.

Per ferire la donna, secondo una ricostruzione, il 37enne avrebbe usato un coltellino, colpendola dapprima all’inguine. Poi l’ha stuprata e abbandonata in una pozza di sangue. Sentita dagli inquirenti, la donna ucraina ha fornito degli elementi utili all’individuazione del suo aguzzino.