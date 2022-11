Galati Mamertino – Si sono svolte nel Comune di Galati Mamertino in località Contura, Lunedì 21, Martedì 22 e Mercoledì 23 Novembre, le tre importanti giornate di prevenzione “Una vita davanti”, un screening gratuito organizzato dalla Regione Sicilia e dall’ASP 5 di Messina.

L’ente comunale galatese ha ospitato il camper della salute, con unità mobile itinerante, e ha eseguito esami diagnostici (mammografie, ecografie mammarie, ecografie ginecologiche, Pap test e visite cliniche), per la diagnosi precoce dei tumori del seno e del collo dell’utero a donne, che per età o altri criteri rientrano in tali protocolli.

Lo screening si è tenuto Lunedì 21 e Martedì 22 dalle ore 8:30 alle ore 18:00, e Mercoledì 23 fino alle ore 12:00. Si sono sottoposte all’esame mammografico le donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni, mentre le donne tra i 25 e i 64 anni hanno eseguito il PAP/HPV DNA-test.

“E’ stato raggiunto un grandissimo risultato, – dichiara l’Assessore alla Sanità Dott. Antonino Baglio – che ha visto l’adesione di più di 150 donne di tutto il comprensorio, che si sono sottoposte agli esami di screening. Si organizzeranno periodicamente altre giornate della salute, al fine di poter rendere possibile il diritto alla salute di tutti, soprattutto a coloro che hanno difficoltà a raggiungere i centri medici vicini”.