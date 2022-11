Al comune di Pettineo arriverà un bonus per tutelare e sostenere le nuove nascite.

Una proposta dell’amministrazione comunale di Pettineo che nasce dalla considerazione dell’importanza della famiglia come soggetto centrale nella società e nel soddisfacimento delle esigenze primarie dei propri membri.

Il bonus “Benvenuto al mondo” , una tantum, sarà destinato alle famiglie nel caso di nascite o adozioni di minori a partire dall’anno 2022. Già approvato dalla giunta comunale, del bonus benvenuto al mondo ne potranno beneficiare i genitori che presenteranno domanda in occasione della nascita di un figlio o dell’adozione di un minore e che risiedono, almeno uno dei due, nel territorio del comune di Pettineo o che vi rimarranno per almeno un anno.

Il bonus sarò valutato secondo l’indicatore della situazione economica equivalente che non dovrà superare i 30 mila euro e sarà concesso un importo di 400 euro per il 2022 mentre per gli anni successivi sarà determitato in base alla disponibilità del bilancio di previsione comunale.

“Dalle parole si passa ai fatti – si legge nella nota dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Domenico Ruffino – per questo ieri la giunta ha approvato lo schema di regolamento che verrà trasmesso alla commissione per poter avviare l’iter finalizzato all’esame da parte del consiglio comunale dove potrà uscire migliorato nella sua stesura. Una volta approvato prenderà il via”.

Il regolamento prevede che la domanda dovrà essere presentata entro 90 giorni dalla nascita o alla data del provvidimento dall’adozione del bambino per cui è richiesto il bonus.