E’ Lillo Giglio, 47 anni, di Barcellona Pozzo di Gotto, la vittima del tragico incidente stradale avvenuto stamattina, intorno alle 10, sull’autostrada A20 subito dopo lo svincolo di Milazzo, in direzione Messina.

Lillo, era molto stimato, benvoluto. Sempre sorridente e affettuoso, lavorava presso un Supermercato Sigma in città. Era papà di una bimba. Un tragico destino lo ha unito a quello toccato anni fa al fratello Dario che perse la vita nella notte del 19 giugno 2008, a soli vent’anni, in un tragico incidente stradale avvenuto sulla SS113 a Terme Vigliatore, mentre viaggiava in sella a una moto.

Un dolore incredibile avvolge i colleghi di lavoro, gli amici, i familiari di Lillo. Persona sempre disponibile, allega, pronta alla battuta scherzosa con chiunque. Il destino lo attendeva lì, su quel tratto autostradale diventato improvvisamente maledetto. A tradire Lillo probabilmente l’asfalto viscido o una pozzanghera che ha causato l’effetto aquaplaning. A seguito del violento impatto con il guardrail sembra sia stato sbalzato fuori dall’abitacolo.

Sul posto si sono portati gli agenti della Polizia Stradale di Messina Boccetta per effettuare tutti i rilievi del caso per consentire i quali si è reso necessario disporre l’uscita obbligatoria allo svincolo di Milazzo per i mezzi che viaggiavano in direzione Messina. Il transito è stato riaperto successivamente, alle 12.30, dalla squadra del servizio di Sorveglianza e Assistenza al Traffico di Autostrade Siciliane.

Alla famiglia di Lillo le sincere e sentite condoglianze di tutta la nostra Redazione.