Spadafora – Un murales per ricordare Angelo Cannuni, il giovane di Spadafora che ha perso la vita in un incidente stradale a Saponara, lo scorso 6 settembre. L’opera d’arte, fortemente voluta dai suoi amici che tanto gli hanno voluto bene, è stata inaugurata ieri, proprio nel giorno del compleanno di Angelo.

Ieri pomeriggio a Spadafora il dolore si è trasformato in quel ricordo sincero e profondo, che serve per non dimenticare e tenere sempre viva la memoria e l’amore. Ecco quindi che gli amici del giovane Angelo Cannuni hanno deciso di creare un qualcosa che ogni giorno possa essere visibile, che ogni giorno si possa ammirare e possa far scattare un pensiero per lui che ha perso la vita nel fiore degli anni. È stato inaugurato intorno alle 16,30 nel parco urbano “San Giuseppe” questo muraes. Sono stati un gruppo di ragazzi, suoi amici a volerlo.

Un regalo che hanno voluto fare ad Angelo nel giorno in cui avrebbe compiuto 23 anni. A realizzarlo l’artista Antonio Sframeli. “Ragazzi fantastici -commenta la Sindaca Tania Venuto che era presente alla cerimonia di inaugurazione- che hanno fatto di tutto affinché fosse pronto per oggi, perché Oggi sarebbe stato il compleanno di Angelo. Ragazzi gli avete fatto un grandissimo regalo, Angelo è sicuramente fiero ed orgoglioso di aver avuto amici come voi.”

La Sindaca Tania Venuto racconta a 98zero che “tutta la comunità si è stretta alla famiglia per questa grande perdita prematura, oggi grazie ad un gruppo di amici del ragazzo si è realizzato questo murales in suo ricordo, è stato realizzato dall’ artista Antonio Sframeli. Hanno voluto fortemente che si realizzasse entro oggi, perché oggi era il compleanno del ragazzo, fatto sta’che hanno lavorato nonostante la pioggia degli ultimi giorni.”

Presenti alla cerimonia anche il Parroco Don Alessandro Lo Nardo, il Comandante della Polizia Municipale Salvatore Campagna, la famiglia e tantissimi amici.