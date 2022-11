San Pier Niceto – Chiuso un tratto della strada IRSAP ex-Asi Giammoro-Milazzo all’altezza del Comune di San Pier Niceto. In particolare il tratto interessato è quello che riguarda la rotatoria di contrada San Biagio in direzione Messina.

Dopo le piogge intense di questi giorni infatti sul manto stradale si son formate profonde buche che rendono pericolosa la circolazione dei mezzi. La decisione è stata presa dal Sindaco di San Pier Niceto Domenico Nastasi in virtù di una relazione con la quale “il Comando di Polizia Municipale e il Responsabile dell’Area Tecnica hanno evidenziato l’aggravarsi delle condizioni di esercizio della pavimentazione stradale della strada ASI, nel tratto in uscita dalla rotatoria della strada ASI, in direzione Messina, ricadente nel territorio di questo Comune, che in atto è causa di una situazione di estrema pericolosità”. Il Primo Cittadino ha quindi disposto una ordinanza di chiusura.

A recarsi nel luogo in questione per un sopralluogo oltre il Sindaco di San Pier Niceto Domenico Nastasi, anche l’Assessore alla Viabilità Giuseppe Totaro e l’Assessora Mariagiovanna Cattafi. Presenti anche il Consigliere Comunale Giuseppe Offerente, il Coordinatore della Polizia Municipale Franco Nastasi, il Responsabile dell’Area Tecnica Pasquale Salvo, i Carabinieri di San Pier Niceto e gli Agenti della Polizia municipale di Monforte San Giorgio.

“Considerato che l’aggravarsi delle condizioni di esercizio della strada in argomento, -ha scritto il Sindaco di San Pier Niceto nell’ordinanza – provoca un pericolo alla pubblica incolumità, e che pertanto è necessario emanare apposita ordinanza orientata all’interdizione al pubblico transito dell’asse viario in argomento, tratto ricadente nel territorio del Comune di San Pier Niceto, con deviazione del traffico veicolare sulla S.S. 113 all’altezza della stessa rotatoria.”

Secondo il Sindaco inoltre “si rende necessario adottare un formale provvedimento di disciplina e regolamentazione del transito nella suddetta strada, come innanzi meglio specificato, al fine della sicurezza della circolazione”.

La chiusura del tratto di strada in direzione Messina è temporaneo. Non si esclude che lunedì potrebbe rendersi necessaria la chiusura anche del tratto in direzione Palermo.