San Marco d’Alunzio – Anche il Comune di San Marco d’Alunzio si tinge di rosso, per ricordare tutte le donne vittime di violenza, in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne.

In collaborazione con le scuole Venerdì 25 Novembre, data per ricordare ogni anno le donne vittime di violenza, si è svolta una manifestazione volta a sensibilizzare i giovani, dai più piccoli ai più grandi; gli studenti hanno eseguito diversi disegni, per ricordare la Giornata contro la violenza di genere e sono state esposte scarpe, borse e teli tutti colorati di rosso.

“Queste manifestazioni dovrebbero essere all’ordine del giorno – dichiara l’Amministrazione Comunale -. Sin da piccoli bisogna educare i ragazzi ad amare e a rispettare. La violenza non è mai ammessa, la violenza non è un’entità lontana, non bisogna pensare che a noi non possa capitare. Giornate come quella di oggi fanno riflettere, ma educare all’amore e al rispetto è un obbligo di tutti che andrebbe adempiuto ogni giorno in famiglia, a scuola, al lavoro e anche per strada”.