Un apprezzamento di troppo a una ragazza, secondo una prima ricostruzione, sarebbe alla base della violenta lite finita a coltellate e culminata con la morte di un uomo e il ferimento di altre tre.

La vittima, Marcello Tortorici, 51 anni, è spirata all’Ospedale Sant’Elia. E’ successo in Via San Domenico, in pieno centro storico, nelle immediate vicinanze di un locale. Gli animi si sono accesi subito dopo un apprezzamento pesante rivolto a una ragazza. Un’altra persona è rimasta a terra con ferite alle gambe. Sarebbe il fratello della vittima. Gli altri due contendenti si sono presentati, anche loro feriti, alla caserma dei Carabinieri. Uno aveva un taglio al petto ed è finito in codice rosso in ospedale, l’altro è stato curato alla Guardia Medica.

I Militari dell’Arma hanno provato a sentire possibili testimoni oculari. Mentre sul posto venivano eseguiti i rilievi, in ospedale le forze dell’ordine placavano gli animi dei parenti.