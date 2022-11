La famiglia di Gaia Randazzo, la ventenne scomparsa sul traghetto da Genova a Palermo, non crede al suicidio della ragazza. La giovane è scomparsa dalla nave sulla quale viaggiava insieme al fratellino di 15 anni per raggiungere la Sicilia e andare a trovare la nonna a Cinisi.

Voleva prendere la patente, cercava un lavoro, era allegra e faceva progetti. I genitori Angela e Rocco all’ipotesi del suicidio non ci credono. Non credono che la loro ragazza si sia gettata in mare e temono, piuttosto, che le sia accaduto qualcosa di brutto, che sia stata aggredita. Lo dice il legale della famiglia, l’avvocato Aldo Ruffino, che lancia un appello a chi abbia visto la giovane a bordo della nave per aiutare nelle ricerche: “Qualunque dettaglio, qualunque notizia può essere utile a capire cosa è accaduto e magari a salvarla da una situazione di pericolo”.

Gaia era molto legata alla Sicilia, qui aveva diversi parenti. Prima di salire sulla nave aveva chiamato i suoi, era felice. Non dormivano in cabina con suo fratello, ma su due poltrone nel salone della nave GNV. Il fratello di soli 15 anni, non trovandola accanto, si è allarmato, l’ha cercata e poi ha chiesto aiuto all’equipaggio. Il traghetto è stato setacciato per intero. Di Gaia nessuna traccia. Ritrovati ill cellulare e la felpa della giovane. Sul telefonino c’era un messaggio diretto al ragazzo che frequentava da quattro mesi. Messaggio mai inviato: “Ti amo, addio”, c’era scritto. Per gli inquirenti è l’indizio che la ragazza voleva farla finita dopo una delusione d’amore.

L’ex fidanzato, contattato dai genitori, ha però riferito che sarebbe stata Gaia a lasciarlo qualche giorno prima di partire. Il giallo è ancora irrisolto: nessuna risposta dalle telecamere della nave. Niente di niente. E quindi le testimonianze sono fondamentali.