Sono gli uomini la causa della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne”.

Una giornata in cui si parla di donne, ma che al centro ha gli uomini.

Gli uomini che approfittano di donne che non hanno chiaro cosa sia una relazione sana, che non hanno sufficiente autostima e autonomia.

Gli uomini che tolgono alle donne libertà, serenità, indipendenza, autonomia.

Uomini che minacciano, che pedinano, che picchiano.

Uomini che uccidono.

Perché siamo cresciuti in una società in cui gli uomini ritengono che le donne siano una loro proprietà.

E perché questo cambi serve fare ancora tanta strada. Serve fare una rivoluzione.

Ma ogni rivoluzione parte dalle piccole cose.

E nelle famiglie di oggi, ancora troppo spesso, i bambini vedono i propri padri seduti a tavola, che aspettano di essere serviti dalle loro mogli.

Ancora troppo spesso l’uomo che va con tante donne è “un gran figo”, mentre la donna che va con tanti uomini è “una gran p*****a”.

Ancora troppo spesso “il calcio è uno sport da maschi”, “una donna non deve dire parolacce” e “la moto è una cosa da maschi”.

Una società in cui un’enorme conquista come la prima premier donna si tramuta in una triste declinazione al maschile (fuori da ogni regola della lingua italiana).

Ogni goccia crea un mare di convinzioni che diventano da un lato fragilità e dall’altro prepotenza, violenza, prevaricazione.

So che a tanti sembrerà una st******a: ma ogni rivoluzione parte dalle parole. Ogni piccola azione genera un cambiamento.

Genitori, invece di proteggere le vostre figlie femmine, pensate ad educare i vostri figli maschi ad avere rispetto. A non sentirsi superiori. A non pensare che la donna debba chiedere loro il permesso.

Ogni rivoluzione parte dalle piccole cose.